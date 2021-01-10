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Karabük'te 8 kişilik aile, soba gazından zehirlendi

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 8 kişilik Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü Safran Sokak’ta baba Velid El Seyid (39), sobanın bulunduğu odada kendisinin ve ailesinin mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Servis'i aradı.

8 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, babayla birlikte eşi Kafe El Seyid (31), çocukları Aye El Seyid (14), Emel El Seyid (12), Bindus El Seyid (8), Sindus El Seyid (8), Muhammed El Seyid (6) ve Ahmet Fettullah Seyid'i (3) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Suriyeli ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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