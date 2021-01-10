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Son dakika İlham Aliyev ve Paşinyan, Putin ev sahipliğinde bir araya gelecek

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Moskova'da görüşme yapacak. Görüşmeye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliği yapacak. Görüşme iki liderin savaş sonrası ilk kez bir araya gelmeleri nedeniyle özel önlem taşıyor...

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Dağlık Karabağ zaferiyle bölgedeki dengeleri değiştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya ve Ermenistan ile görüşecek.

Yarın Moskova'da gerçekleşecek olan zirvede, Putin, Aliyev ve Paşinyan yer alacak.

Ayrıntılar geliyor...

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