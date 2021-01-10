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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

Antalya'da ehliyet sınavında wifi sisteminden oluşan özel düzenekle kopya çekmeye çalışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadesinde, sınavdan önce tanımadıkları ve bilmedikleri kişilerin üstlerine bu düzeneği yerleştirdiklerini söyledi.

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Antalya'da polis tarafından şüphe üzerine yapılan kontrolde kazağının iç tarafına gizlenmiş her biri kamufle edilmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Olay, 7 Ocak tarihinde yaşandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sınavlarda usulsüzlük yapan ve aracılık eden kişilere karşı ilimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Motorlu Taşıtlar Sınavında giyimi, hal ve hareketleri ile şüpheli davranışlar sergileyen iki kişi polis tarafından incelemeye alındı. S.K. ve aynı okulda sınava giren C.B.'nin yapılan kontrollerinde kazağının iç tarafına gizlenmiş her biri kamufle edilmiş ve dışarıdan anlaşılamayacak şekilde vücut yapısına uygun bir şekilde dizayn edilmiş kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla wifi sisteminden oluşan düzenek tespit edildi.

'Pişmanız' açıklaması
Yakalanan S.K. ve C.B. alınan ifadelerinde bir sürücü kursuna sadece para yatırdıklarını ve hiç eğitim almadan sınava girişe hak kazandıklarını söylediler. Ayrıca kendilerine bir hesap numarası verildiğini, S.K.'nın 4 bin TL, C.B.'nin ise 6 bin TL yatırdığını, sınavdan önce tanımadıkları ve bilmedikleri kişilerin üstlerine bu düzeneği yerleştirdiklerini ve pişman olduklarını söylediler. 

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