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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar'dan #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına destek! Kullandığı uygulamaları açıkladı

Sosyal medyadaki #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını açıkladı.

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WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu veri paylaşımı' kararı tepki çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle başlatılan kampanyaya çok sayıda kişi katıldı.

Kampanyaya destek veren isimlerden biri de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını açıkladı.

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