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Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın! Zaman zaman patlama da oluyor

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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 Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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