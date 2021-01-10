BIST 1.541
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 438,12
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serhat Ahmetoğlu, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Uğur Kaan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse

ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp sözleşmesi maddeleri neler kabul etmeyince ne olacak?
MEB: Yarın okullarda bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak
Sivas'ta Covid-19 geçiren iki hastada işitme kaybı görüldü! Uzmanından kritik uyarı
Selçuk Bayraktar'dan #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına destek! Kullandığı uygulamaları açıkladı
Samsun'dan üzen haber! Aynı aileden 3 kişi bir ay içinde koronavirüs kurbanı oldu
106 farklı dilde sohbet imkanı! BiP'e son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı
Telegram indirmek ücretli mi nasıl indirilir yüklenir?
Bakan Varank: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı çalışmalarında kritik aşamaya geldik
Son dakika İlham Aliyev ve Paşinyan, Putin ev sahipliğinde bir araya gelecek
Karabük'te 8 kişilik aile, soba gazından zehirlendi
Yorumlar 1 yorum