Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.Abone ol
Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Filip Novak, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serhat Ahmetoğlu, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Uğur Kaan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse