WhatsApp kullanıcıların hangi gizli verilerini toplayabilir?

Kullanıl koşullarını değiştiren WhatsApp kişisel biliglerin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. 8 Şubat tarihine kadar yeni kullanıl şartlarını kabul etmeyenler WhatsApp'a giremeyecek. Peki her türlü resim, medya, yazı ve ses kaydının saklanacağı yeni WhatsApp sözleşmesi nedir? İşte WhatsApp sözleşmesi maddeleri

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WhatsApp, kullanıcılarına gönderdiği sözleşme ile gündeme geldi. Whatsapp aldığı bir kararla köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Türkiye'deki kullanıcıların tepkisini çeken Whatsapp sözleşmesi maddeleri içerisinde, "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur." ifadesi dikkat çekerken, güncellemeye tepkili olan kullanıcılar Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği 'Signal' uygulaması, Telegram Messenger ve alternatif olarak yerli uygulama BiP'e yöneldi.

WhatsApp sözleşmesi nedir: Popüler uygulama WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup yapılan açıklamaya göre; WhatsApp kullanıcı verilerini Facebook ile rahatça paylaşabilecek. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı 8 Şubat 2021 sonrası kullanamayacak.

WhatsApp kullanıcıların hangi verilerini toplayabilir:

Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler, Kullanım ve Kayıt Bilgileri, Cihaz ve Bağlantı Bilgileri, Konum Bilgiler, Çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.), WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp sözleşmesi maddeleri neler: Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak.

Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

WhatsApp hesabınızı silmek için ne yapmak gerekiyor:

WhatsApp hesabınızı silmek içinSeçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e basın.Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin. Sil > SİL’e basın. Hesabınızı sildiğinizde:Hesabınız WhatsApp’tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.