Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancoğlu savunması: Terörist demek çok saçma

Canan Kaftancıoğlu hakkında 'terörist' suçlamasında bulunulması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair açıklamalarda buluanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'terörist' suçlamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Böyle saçma bir şey duymadım"

"Yapay gündem oluşturuyorlar. Efendim CHP İstanbul İl Başkanı bilmem şöyleymiş böyleymiş. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Bunlar bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başkanı'nın gündemi de benim gündemim de bütün arkadaşlarımın gündemi de işsizlik, esnafın, çiftçinin, evine ekmek götüremeyen işsizin sorunu, yatağa aç giren yüzbinler, çöp konteynırlarından yemek, ekmek toplayan, ekmek kırıntılarıyla beslenen yüzbinler.

"CHP doğruları söyleyecek''

Bizim sorunumuz bu. Onların gündemi ayrı. Onlar çünkü Türkiye'yi unuttular. Onların hedefinde sadece ve sadece CHP var. Çünkü CHP'nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Edecekler, söyleyeceğiz. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, doğruları söyleyeceğiz."