İsmail Balaban nereli baş pehlivan İsmail'in ikiz kardeşi kimdir?

Survivor 2021 ilk bölümü ile başladı. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Türkiye'yi birçok kez gururlandıran güreşçi İsmail Balaban oldu. Aslen Antalya Elmalı Akçay köyünden olan İsmail Balaban 34 yaşında. İkiz kardeşi Turan Balaban da güreşçi. Peki İsmail Balaban evli mi çocuğu var mı?

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 dün akşam ilk bölümü ile başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de ünlü güreşçi İsmail Balaban oldu. 34 yaşında olan İsmail Balaban iki kardeş ve ikiz kardeşi Turan Balaban'da güreşçi. Aslen Antalya'nın Akçay köyünde doğan güreşçi İsmail Balaban 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı. Peki İsmail Balaban evli mi, ailesi, anne, babası ve ikiz kardeşi kimdir?

İsmail Balaban kimdir: İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi. 2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018’de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019’da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.

Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.

2021 Survivor ünlüler kadrosu kimler var: Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

2021 Survivor Gönüllüler kadrosunda kimler var: Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.