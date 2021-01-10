Ekonomist Mahfi Eğilmez’den lise mezunlarına kötü haber! Tarih verdi işsiz kalacaklar

Eski Hazine Müsteşarı Ekonomist Mahfi Eğilmez, koronavirüs sonrası çalışma hayatında yaşacanak gelişmeler ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Eğilmez, önümüzdeki süreçte lise mezunlarınının iş bulma konusunda problem yaşayacağı görüşünde...

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Ekonomist Mahfi Eğilmez'den lise mezunlarına çok kötü haber geldi. Youtube’da kendisi gibi ekonomist Atilla Yeşilada’nın konuğu olan Eğilmez, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’de ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ele alındı. Mahfi Eğilmez’in özellikle işsizlik hakkında söyledikleri oldukça tedirgin eden cinsten...

'Kalıcı işsizlik geliyor'

Youtube’de 342 bin takipçisi olan Atilla Yeşilada’nın konuğu olan Mahfi Eğilmez Kendisine sorulan “Koronavirüs salgını sonrası işsizlik sorunu görüyor musunuz” sorusuna “kalıcı bir işsizlik sorunu bütün dünyada olacak” şeklide cevap veren Eğilmez şunları söyledi:

İşsizlik sorunu Sadece salgınla ilgili değil ama dünyada bir çok şey değişiyor. Dijitalleşme artık iyice arttı. Bir çok kişi artık evinden yönetiyor. Bazı işlere gerek olmadığı belki ortaya çıkmaya başladı. e-ticaretinde etkisi var salgının da etkisi var. İstihdamda ciddi düşüşler olacağını düşünüyorum”

'Lise mezunlarına ihtiyaç kalmayacak'

“Dünya, Türkiye, Gençliğe Öğütler” başlıklı videoda işsizlikle ilgili konuşması sırasında niteliksiz iş gücüne çok az ihtiyaç kaldığını söylerken “Lise mezunu elamana artık ihtiyaç duyulmayacak” diye konuştu.

Eğilmez söz konusu iddiasıyla ilgili “ Ücret farklılıklarının daha büyüyeceğini tahmin ediyorum. Şuanda dünyada artık niteliksiz iş gücüne çok az ihtiyaç kaldı. Çok ciddi bir eğitime gerek kalmayan insanlarla çok iyi eğitilmiş insanlar arasında oluşacağını düşünüyorum. Yani ara bilgi, ara eğitim, lise mezunu elemana mesela ihtiyaç duyulmayacağını düşünmüyorum” ifadelerine bulundu.