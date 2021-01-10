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Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor'un işini ikinci yarıda bitirdi

Sahasında Konyaspor'u mağlup eden Karagümrük, üç maç aranın ardından ligde galibiyetle tanıştı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Ligde üç maç sonra galip gelen Karagümrük puanını 24 yaparken, Konyaspor 22 puanda kaldı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Papa N’diaye, Andrea Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 71), Fabio Borini (Vato Arveladze dk. 86), Ndao, Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 77)

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak

Teknik Direktör: Atilay Canel

Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Sitya (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Milosevic (Zymer Bytyqi dk. 75), Levan Shengelia (Erdon Dacı dk. 56), Sokol Cikalleshi (Musa Çağıran dk. 75), Artem Kravets

Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (Konyaspor)

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