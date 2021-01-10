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Denizlispor'a duraklamada Çaykur Rizespor'dan darbe

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Çaykur Rizespor - Denizlispor karşılaşması 1-1 tamamlandı. Denizlispor, 9'da Hugo Rodellega ile öne geçerken; Çaykur Rizespor, 90+3'te Kemal Rüzgar ile beraberliği yakaladı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Çaykur Rizespor, puanını 21 yaptı. Düşme hattından kurtulmak isteyen Denizlispor ise 14 puana yükseldi.

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4. dakikada kazanılan faul atışında sol taraftan Tunay Torun'un ceza sahası arka direğine ortasında iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

9. dakikada savunmanın ceza sahası içerisinde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodallega'nın penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega ceza sahası içi sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Sagal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içerisinde Moroziuk'un uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktasında kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 

43. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına aşırtma pasına hareketlenen Skoda'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Skoda'nın defansın arkasına pasında koşu yapan Baiano'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Pantilimon yatarak topu kornere çeldi.

60. dakikada defansın hatasında araya giren Skoda'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Pantilimon'un göğsüne çarparak oyun alanına döndü.

64. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında defanstan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

71. dakikada Muhammet Özkal'ın hatasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Skoda'nın yerden sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

73. dakika Abdullah Durak'ın ara pasında ceza yayı sol çaprazında topu kontrol eden Melnjak'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Pantilimon uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

86. dakikada sağ çapraz köşe bayrağı önünde kazanılan faul atışında Sagal'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak çeldi.

90+3. dakikada soldan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Meriah'ın kafa vuruşunda top kaleci Pantilimon'dan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Kemal Rüzgar, topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Çaykur Rizespor: 1 - 1 :Denizlispor

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan (Dk. 83 Kemal Rüzgar), Samudio, Fernando (Dk. 46 Baiano), Tunay Torun (Dk. 46 Boldrin), Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic (Dk. 80 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 90+3 Kemal Rüzgar (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Yasin Pehlivan, Dk. 85 Meriah (Çaykur Rizespor), Dk. 39 Bakalorz, Dk. 59 Bergdich, Dk. 62 Rodallega, Dk. 71 Pantilimon, Dk. 79 Lopes (Yukatel Denizlispor)

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