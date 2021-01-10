Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Solu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu.
Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.