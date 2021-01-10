5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 47 arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken; arazi ve arsa fiyatları da artıyor. 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda %14 ile %47 arasında, arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış gösterdi.

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Endeksa.com'un verilerine göre; konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken; arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul’da %47, Antalya’da %38, Ankara’da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul’da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya’da 627 TL, Ankara’da ise 360 TL oldu.

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken; Antalya’da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir’de %28, Ankara’da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya’da 56 TL, İzmir’de 77 TL, Ankara’da ise 42 TL.