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HABER /  DÜNYA

Rusya'da mutasyonlu koronavirüse rastlandı

Anadolu Ajansı

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu aktardı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi. 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı.

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