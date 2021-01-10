Başakşehir konuk olduğu Ankaragücü'nü mağlup etti

Başakşehir, konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Başakşehir'in gollerini Edin Visca ve Demba Ba atarken; Ankaragücü'nün tek sayısı Endri Cekici'den geldi. Başakşehir, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Ankaragücü ise haftayı 15 puanla kapattı.Abone ol
7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.
17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.
20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1
40. dakikada Atila Turan sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.
İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
53. dakikada Rafael'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top solda auta gitti.
56. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Deniz Türüç rakip yarı sahanın sağ ortasından kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı. Karambolde Atakan Rıdvan Çankaya'dan seken top kale sahasının içinde Demba Ba'nın önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Demba Ba meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2
78. dakikada Crivelli'nin soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
84. dakikada Orkan Çınar'ın ara pasıyla Paintsil kaleciyle karşı karşıya kaldı. Paintsil'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.
Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ankaragücü: 1 - 2 :Başakşehir
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Dk. 56 Voca), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 56 Paintsil), Bolingi
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Berkay Özcan), Visca (Dk. 86 Mehmet Topal), Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 76 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba)
Goller: Dk. 17 Visca, Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atacan Rıdvan Çankaya, Dk. 48 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Rafael, 90+4 Aleksic (Medipol Başakşehir)