ABD'liler devir teslim öncesinde Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor

ABD'de Başkan Donald Trump yanlılarınca kongre binasının basılmasını yankıları sürüyor. Yapılan son anketlere göre; Amerikalıların çoğunluğu, 20 Ocak'taki devir teslim öncesinde Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor.

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ABC News televizyonu ile Ipsos şirketi tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya katılanların yüzde 56'sı Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak görevi devralacağı 20 Ocak öncesinde Donald Trump'ın görevden alınması gerektiği düşünüyor. Katılımcıların yüzde 67'si ise beş kişinin hayatını kaybettiği kongre baskını eylemlerinden Trump'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

Araştırmada; demokrat olduğunu beyan edenlerin yüzde 94'ü, cumhuriyetçi olduklarını söyleyenlerin ise sadece yüzde 13'ü Trump'ın görevden alınmasına destek verdi. Siyaseten bağımsızların yüzde 58'si de Trump'ın gitmesi gerektiği kanısında...

Araştırmada; Joe Biden'ın Amerikan demokrasisini koruyacağına yönelik güven de sorgulandı. Demokratların yüzde 94'ü Biden'a inanırken; cumhuriyetçilerin sadece yüzde 14'ü Biden'ın Amerikan demokrasisine sahip çıkacağını düşündüğünü ifade etti.