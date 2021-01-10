Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler alevlere müdahale ederken; yangın nedeniyle Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler de istendi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi. İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir can kaybı yok. İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı, 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi."