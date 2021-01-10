Gaziantep FK'de Sumudica ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada; yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Rumen teknik adam Marius Sumudica, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını dile getirmiş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2-1 kaybedilen Sivasspor maçının ardından bomba açıklamalarda bulunan Sumudica'nın Gaziantep kariyeri resmen sona erdi.