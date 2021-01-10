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Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a şok ceza

Demirören Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına göre; Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor’a tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek.

Ayrıca Oğulcan Çağlayan da hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken; Galatasaray Kulübünün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kuruluna taşıyacağı belirtildi.

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