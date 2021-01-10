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Ankara depremle sarsıldı! Depremin şiddeti

ANKARA'da deprem meydana geldi. Kalecik ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden oldu. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

AFAD'ın son depremler listesine göre; 21.02'de merkezi Kalecik olan 2.4 şiddetinde deprem daha meydana gelmişti. Bu depremden yaklaşık 1,5 saat sonra daha şiddetli ikinci deprem meydana geldi.

Ankara Valisi Şahin, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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