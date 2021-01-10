Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Ocak Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, can kaybı 22 bin 807 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1017 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 176 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye çıktı.

Toplam test sayısı 25 milyon 196 bin 481'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.3, yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" ifadesini kullandı.