BIST 1.536
DOLAR 7,48
EURO 9,09
ALTIN 443,46
HABER /  YEREL

CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'a tahralı saldırı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek” kampanyası kapsamında zeytin fidanı diken işçileri ziyareti sırasında A.G. isimli şahıs tarafından tahralı saldırıya uğradı.

Abone ol

Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi “10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek” sloganı ile öğrencilere destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında zeytin fidanlarını diken işçileri ziyaret eden Başkan Mustafa Kaynar iddiaya göre A.G. isimli şahsın tahralı saldırısına uğradı.

Sağlık durumu iyi

Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Kaynar kontrol amaçlı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Mustafa Kaynar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, saldırıyla ilgili partisinin il başkanlığının sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayımladı. Aşık mesajında, “Yarbaşı Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar'a zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında belde sakinlerinden olduğu belirtilen A.G isimli bir şahıs tahralı saldırıda bulundu. Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun der yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum” görüşlerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan bomba açıklama: Yeni nesil uyduları gençlerle üreteceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Telegram kanalı açtı
Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan hayati önemde açıklamalar
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump çıkışı: Görevden alınmazsa azil sürecine başlıyoruz
İbrahim Kalın'dan "Boğaziçi" açıklaması
Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Hatayspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Ocak Pazar)
Gaziantep FK'de Sumudica ile yollar ayrıldı
Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a şok ceza
Yorumlar