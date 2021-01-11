Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan hayati önemde açıklamalar

ANKARA'da 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof Dr. Şükrü Ersoy, kritik açıklamalar yaptı. Şükrü Ersoy, Ankara'da 4 ve 4'ü geçen depremlerin olduğunu ancak yıkıcı etkiye sahip olmadığını belirtirken, Naci Görür depremin meydana geldiği fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'na kadar uzanabileceğine dikkat çekti.

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AFAD verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Büyük paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli açıklamalarda bulundu.

"Yıkıcı etkenler anlamında pek deprem yok"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Ankara çevresinde çok aktif faylar yok. Bunların deprem kapasitesi de çok fazla değil. Daha büyüğü konusunda çok fazla endişe taşımıyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye'nin her yerinde deprem olabiliyor. İzmir olayı bize çok ders verdi. İzmir'de bir deprem olmamasına rağmen çok fazla hasar ve can kaybı oldu. Ankara çevresi de bu depremlerden etkilenebilir. Zeminler çürükse buralarda hasarlar, hissetmeler farklı olur. Ankara çevresinde 4 ve 4'ü geçen depremler oluyordu zaten ama yıkıcı etkenler anlamında pek deprem yok.

"Depremin meydana geldiği fay hattı KAF'a kadar uzanıyor olabilir"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar, az önce Ankara'yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF'a kadar uzanıyor olabilir. Arkadaşlar Kalecikte sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale'de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz.