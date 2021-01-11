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TESK'ten yerli ürün tavsiyesi: Dizilerde tanıtılsın

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada evde televizyon başında geçirilen zamanın arttığına işaret ederek, “Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz” düşüncesini dile getirdi.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilen Türk dizilerini milyonların izlediğini hatırlatarak şunları kaydetti: İhraç ettiğimiz dizi ve filmlerde ülkemize ait doğal güzellikler ve tarım ürünleri daha fazla işlenmeli. Ülkemizde, çay, fındık, kiraz, incir, lokum, domates, kayısı, Antep fıstığı, ceviz, zeytin gibi birçok üründeki kalitemiz ile dünyaya adımızı duyuruyoruz. Mobilya sektörünün tanıtımı için de dizi filmler önemli birer araç.

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