Olayın adresi Adana! Polisin önünde havaya ateş açıp kaçtılar

ADANA’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.

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Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine Seyhan devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü. Şüpheliler 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.

Polis 3 şüphelinin peşini bırakmadı

Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti.

Site otoparklarında saklanmışlardı

İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.