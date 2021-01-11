İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Telegram kanalı açtı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Telegram kanalına katılım için davette bulundu.

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Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim göndermesi üzerine çok sayıda kullanıcının Telegram başta olmak üzere diğer uygulamalara yöneldikleri görüldü. İmamoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Telegram kanalı açtığını söyledi ve kanalına katılım için davette bulundu.

"Kanalıma katılın"

İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı: Bu aralar birçok kişiye ... #telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz..