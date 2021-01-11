BIST 1.536
DOLAR 7,48
EURO 9,09
ALTIN 443,46
HABER /  POLİTİKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Telegram kanalı açtı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Telegram kanalına katılım için davette bulundu.

Abone ol

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim göndermesi üzerine çok sayıda kullanıcının Telegram başta olmak üzere diğer uygulamalara yöneldikleri görüldü. İmamoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Telegram kanalı açtığını söyledi ve kanalına katılım için davette bulundu.

"Kanalıma katılın"

İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı: Bu aralar birçok kişiye ... #telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz..

ÖNCEKİ HABERLER
Olayın adresi Adana! Polisin önünde havaya ateş açıp kaçtılar
Ankara'daki depremin ardından uzmanlardan hayati önemde açıklamalar
TESK'ten yerli ürün tavsiyesi: Dizilerde tanıtılsın
İbrahim Kalın'dan "Boğaziçi" açıklaması
Hatayspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Ocak Pazar)
Gaziantep FK'de Sumudica ile yollar ayrıldı
Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a şok ceza
Melek İpek'in o sözleri Türkiye'yi sarstı
Ankara depremle sarsıldı! Depremin şiddeti
Yorumlar 3 yorum