Sergen Yalçın: Bir puan, kaybetmekten iyidir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor deplasmanında alınan bir puanın kötü bir sonuç olmadığını söyledi.

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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan lider Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi.

beIN Sports'a verdiği demeçte bir puanın önemine vurgu yapan Sergen Yalçın, ''Bir puan, bir puandır. Kaybetmekten iyidir. Böyle zor deplasmanlardan bir puanla dönmek iyidir. Bu bir puanı çok arayacağınız dönemler olabilir. Belki sezon sonunda bu puan bizim işimize çok yarayacak. Bugün de böyle oldu diyelim.'' ifadelerini kullandı.

''Yediğimiz goller bize yakışmadı''

''Yediğimiz goller bize yakışmadı. Bizim savunma anlayışımızda böyle goller yok. Mental olarak savunmada basit hatalar yaptık, rakibe topu verdik. Tabii oyuncuları da anlamak lazım, yoruluyorlar. Normaldir, böyle şeyler her zaman futbolda olur. İkinci yarıda birkaç kontra atak dışında rakibe şans vermedik. Bu tür maçlar oluyor. Sevinmiyoruz, üzülmüyoruz da... Ligin totalinde böyle maçlar olur.''

''Transferde herhangi bir planlama yapamıyoruz''

''Welinton oynamaz, başkası oynar. Bölgelerde oyuncu alternatiflerimiz var. Çok düşünecek bir durum yok. Welinton'u da kupa maçında değerlendireceğiz. Şu an transferde net olan bir şey yok. Herhangi bir planlama yapamıyoruz. Çünkü ekonomik durum var, fazla yabancımız var. Şu an bir şey yapamıyoruz, bekliyoruz. 5 haftadır kazanıyorduk. Oyuncularımız ciddi bir çıkış içinde. Ancak Hatayspor çok güçlü bir takım. Bu tür maçlar kolay değil.''