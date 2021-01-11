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Kayseri'de yürek yakan an! Anne ve baba sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de bir genç kendisini asarak intihar etti. Acı haber alan baba ve annesi gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Güzelkaya Sokak'ta meydana gelen olayda bir marketi işleten O.A.'nın intihar edeceğini haber alan yakınları markete geldi. Yakınları market içinde O.A.'nın kendini astığını fark ederek hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler O.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alan O.A.'nın babası, "Yetişemedim" diye feryat ederken, olay yerine gelen yakınları da sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından O.A.'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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