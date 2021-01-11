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Tekirdağ'da tüysüz ve yüz kısmı gelişmeden doğan kuzu şaşkınlık yarattı

TEKİRDAĞ'da ikiz kuzulardan bir tanesinin yüzü olmadan dünyaya gelmesi kentte şaşkınlığa neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma’ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı.

İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişmeden doğan kuzu yarım saatten fazla yaşayamadı.

Bu tarz doğumların yaşam ihtimali düşük
Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, "Bu tür rahatsızlıklar hayvanların gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, gebelik sırasında beslenme bu tarz anormalliklerle karşılaşmayı ortaya çıkarır. Genetik faktörler en önemlisidir. Çevresel faktörler beslenme doğum sırasında kullanılan ilaçlar, anne karındaki yavruya bu tarz doğumsal defekt oluşmasına sebebiyetler verebiliyor. Koyunlarda sıklıkla karşılaşılıyor” diyerek bu tip doğan canlılarda yaşama ihtimali olmadığını dile getirdi.

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