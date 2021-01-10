Çanakkale'de hobisini işe çevirdi! Sahilden toplayıp üretiyor gelir elde ediyor

Lodos rüzgarıyla gelen bu ağaç parçalarının ve dallarının hikayelerinin hüzünlü olduğunu belirten İsmail Gürlen, "17 yıldan beri kıyıları dolaşıyorum, artık ezberledim diyebilirim. Şuanda oldukça malzeme birikimim var. Koronavirüs bittikten sonra yeni malzemeler toplamaya devam edeceğim. Topladığım bu ağaç dallarını farklı karaktere büründürüyorum. Yorgun lodos ağaçlarıyla çalışmayı seviyorum. Farklı temalar oluşturuyorum. Hem zamanımı değerlendirmiş oluyorum, hem de elimde birikim oluyor" diye konuştu.