Çanakkale'de hobisini işe çevirdi! Sahilden toplayıp üretiyor gelir elde ediyor
ÇANAKKALE'de yaşayan 53 yaşındaki memur emeklisi İsmail Gürlen hobisi işe çevirdi. Şimdi Gürlen ürettikleriyle gelir elde ediyor.
Saros Körfezi Doğal Hayatı Koruma ve Amatör Olta Balıkçıları Yardımlaşma Derneği (SAODER) Başkanı İsmail Gürlen, emekliye ayrıldıktan sonra hobi olarak oymacılık ve ahşap yakma işleriyle uğraşmaya başladı. Gürlen, lodoslu havalarda dalgalarla kıyıya vuran ağaç parçalarını topluyor.
Gürlen evinin bodrumundaki atölyesinde çeşitli tekniklerle işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Hobi olarak başladığı işi profesyonelleştiren Gürlen, koronavirüs kısıtlamasını lehine çevirerek, bu süreçte ürettiği eserleri satıp gelir elde ediyor.
Lodos rüzgarıyla gelen bu ağaç parçalarının ve dallarının hikayelerinin hüzünlü olduğunu belirten İsmail Gürlen, "17 yıldan beri kıyıları dolaşıyorum, artık ezberledim diyebilirim. Şuanda oldukça malzeme birikimim var. Koronavirüs bittikten sonra yeni malzemeler toplamaya devam edeceğim. Topladığım bu ağaç dallarını farklı karaktere büründürüyorum. Yorgun lodos ağaçlarıyla çalışmayı seviyorum. Farklı temalar oluşturuyorum. Hem zamanımı değerlendirmiş oluyorum, hem de elimde birikim oluyor" diye konuştu.
İsmail Gürlen, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yandan işleyebileceğim kadın teması için elime malzeme geçti. Malzemeyi biraz çevirdiğimizde yüzü parçalanmış, ikiye ayrılmış çift tema görmek mümkün. Sizin yaratıcılığınıza da bağlı. Bunar güzel şeyler, oyalanmama vesile oluyor. Emekli olduktan sonrada boş zamanlarımı değerlendirmiş oluyorum. Hobi olarak başladım ama şuanda özellikle mumluk konusunda epey bir istek var" dedi.