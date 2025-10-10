BIST 10.729
DOLAR 41,83
EURO 48,38
ALTIN 5.374,74
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu

Sakarya'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı. Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu.

Abone ol

Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı.

Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu - Resim: 0

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu - Resim: 1

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da trafik kazası! 2 jandarma personeli şehit oldu - Resim: 2

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
KPSS A Grubu Sınavı'nın cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Netanyahu'dan Hamas'a tehdit! "Hamas silahsızlandırılmazsa" Gazze'ye saldırılara yeniden başlayacak!
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
Hasan Yıldız'dan Gazze açıklaması: Mazlumların yanında olmak hepimizin sorumluluğu
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
EspressoLab CHP boykot listesinden para verip çıktı! Bir bisküvi markası da ...
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
Türkiye'nin 81 iline yeni şarj istasyonları geliyor
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
OYAK Çimento kurumsal farkındalık ödülüne layık görüldü
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk vatandaşıyla ilgili yeni gelişme
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Vatandaşın beklediği haber geldi: Kırmızı etin ateşi düşüyor!
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
Tuncay Şanlı’dan yakın dostu Hakan Özlü'ye şoke eden suçlama! Hukuki süreç başlatıldı
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Giray Altınok'un kariyerinde zirve! Avrupa'da şatoda The Traitors programını sunacak
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı
Irak'ta ilk kez oldu! Barzani seçim kampanyasında ilk kez Türkçe afiş kullandı