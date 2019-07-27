Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti

Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Romanya’da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 Türk hayatını kaybetti.

Kaza Targovişte şehrinde DN 71 yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 1 TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 3 Türk ile bir Romen vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Romanya Türk İş Adamları Derneğince yapılan açıklamada, Arçelik’in Romanya’daki fabrikası olan Arctic Romanya’nın 1 Türk yöneticisi ve 2 Türk personelinin ve Romen sürücünün kazada hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol üzerinde ulaşıma geçici olarak ara verilirken, olay yerinde inceleme başlatıldığı belirtildi.