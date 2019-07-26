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70 milyonluk ikramiye sahibini bulamadı

70 milyonluk ikramiye sahibini bulamadı

Geçtiğimiz hafta bir vatandaşın Milli Piyango'yu arayıp büyük ödülü alacağını söylemesi üzerine yapılan hazırlıklar boşa gitti.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon liralık büyük ikramiye adliyelik oldu.

Tanal tutanağı paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Son dakika gelişmesi” notuyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

İfade tutanağını da paylaşan Tanal, Başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi’ne sorduğunu, kurumun “Ödenmedi” cevabını verdiğini açıkladı.

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