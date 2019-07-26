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Adıyaman'da serinlemek için dereye girmişti! Acı haber yıktı

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'da serinlemek için dereye giren 17 yaşındaki Memiş Yıldız, boğularak hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile, gözyaşı döktü.

Olay, Besni Sugözü Mesire Alanı'nda yaşandı. Memiş Yıldız arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için mesire alanına geldi. Serinlemek için dereye giren Yıldız, bir süre sonra gözden kayboldu.

Daha sonra su yüzüne çıkan Yıldız'ın hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Memiş Yıldız, sudan alınarak, kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın öldüğünü belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna koyuldu.

Olayı duyan aile, geldikleri hastanede oğullarının ölüm haberini alınca gözyaşı dökerek, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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