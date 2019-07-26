Napoli'den Pepe için rekor ücret

Kadrosunu Eljif Elmas'la güçlendiren Napoli, Lille forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe için kesenin ağzını açtı.

Lille forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe için Napoli, Liverpool ve Man United gibi takımların kapışması sürüyor. Transfer yarışında bir adım öne geçmek için çabalayan Napoli, Pepe için Lille'e 80 Milyon Euro bonservis teklif etti.

Daha önce Pepe ile ilgili konuşan Carlo Ancelotti ise, "Açıkçası Pepe ile ilgileniyoruz. Menajeri ile de görüştük. Bunu saklamanın bir anlamı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Lille başkanı Lopez ise, Napoli'nin taleplerini karşılayan bonservisi verdiğini ve artık son kararın Pepe'de olduğunu ifade etti. Pepe, 2017'de Angers'ten Lille'e 10 Milyon Euro'ya gelmişti.