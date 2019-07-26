HABER /  SPOR

Napoli'den Pepe için rekor ücret

Napoli'den Pepe için rekor ücret

Kadrosunu Eljif Elmas'la güçlendiren Napoli, Lille forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe için kesenin ağzını açtı.

Lille forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe için Napoli, Liverpool ve Man United gibi takımların kapışması sürüyor. Transfer yarışında bir adım öne geçmek için çabalayan Napoli, Pepe için Lille'e 80 Milyon Euro bonservis teklif etti.

Daha önce Pepe ile ilgili konuşan Carlo Ancelotti ise, "Açıkçası Pepe ile ilgileniyoruz. Menajeri ile de görüştük. Bunu saklamanın bir anlamı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Lille başkanı Lopez ise, Napoli'nin taleplerini karşılayan bonservisi verdiğini ve artık son kararın Pepe'de olduğunu ifade etti. Pepe, 2017'de Angers'ten Lille'e 10 Milyon Euro'ya gelmişti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili flaş karar
AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili flaş karar
Ertuğrul Özkök'ten ilginç özeleştiri: Hatalarımı alnımda bir utanç olarak...
Ertuğrul Özkök'ten ilginç özeleştiri: Hatalarımı alnımda bir utanç olarak...
Falcao'nun paylaşımına eski Fenerbahçeliden olay yorum
Falcao'nun paylaşımına eski Fenerbahçeliden olay yorum
Metin Feyzioğlu yeni Yargı Reformu Paketi açıklaması! Tokat gibi yanıt aldılar
Metin Feyzioğlu yeni Yargı Reformu Paketi açıklaması! Tokat gibi yanıt aldılar
Van'da teslim olan PKK'lıdan şoke eden cinsel ilişki itirafı
Van'da teslim olan PKK'lıdan şoke eden cinsel ilişki itirafı
Erbil saldırısının azmettiricisi Erdoğan Ünal etkisiz hale getirildi
Erbil saldırısının azmettiricisi Erdoğan Ünal etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan hacca gidecekler için önlem! Salgın ülkesine vize vermeyi durdurdu
Suudi Arabistan hacca gidecekler için önlem! Salgın ülkesine vize vermeyi durdurdu
Terör örgütü PKK Suriye'de Hristiyan azınlıkların mülklerine el koydu
Terör örgütü PKK Suriye'de Hristiyan azınlıkların mülklerine el koydu
Kayseri'de kız çocuğuna istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
Kayseri'de kız çocuğuna istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
BM Genel Sekreteri Guterres'den dikkat çeken Kıbrıs açıklaması!
BM Genel Sekreteri Guterres'den dikkat çeken Kıbrıs açıklaması!
İsrail'den Sisi'ye 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu' için teşekkür
İsrail'den Sisi'ye 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu' için teşekkür
65 yaş yaşlılık maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
65 yaş yaşlılık maaşları Kurban bayramı öncesi yatar mı?
Yorumlar