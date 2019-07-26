Falcao'nun paylaşımına eski Fenerbahçeliden olay yorum

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma Fenerbahçeli eski futbolcu Josef de Souza'nın yaptığı yorum olay oldu.

Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun tbt etiketiyle Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve adı sarı-kırmızılı takımla anılan Josef de Souza'nın yaptığı yorum taraftarları heyecanlandırdı.

Dün İstanbul'a gelen ve adı Galatasaray'la anılan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Falcao'nun paylaştığı fotoğrafa 'Dalhe Amigo' (görüşürüz arkadaş) şeklinde yorum yaptı.

Galatasaray'da buluşacaklar mı?

Galatasaraylı taraftarlar da Josef de Souza'nın 'görüşürüz arkadaş' şeklinde yaptığı yorum sonrası iki ismin sarı-kırmızılı forma altında buluşacağı iddiasını gündeme getirdi.

"Takım ismi belirtmek istemiyorum''

Dün İstanbul'a gelen ve transfer konuları hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Türkiye’den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım" diye konuştu. Souza ayrıca İstanbul'a vize işlemleri nedeniyle geldiğini ifade etti. Souza’nın Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilmişti.