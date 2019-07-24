Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımları sarı-kırmızılıları heyacanlandırdı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım - Sayfa 1

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

116
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım - Sayfa 2

DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

216
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım - Sayfa 3

Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu: Öte yandan Falcao'nun geleceği günü iple çeken Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

316
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım - Sayfa 4

Heyecanlandıran paylaşımlar: Falcao'nun eşi Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe'nin Miami şubesinden paylaşım yaptı. Bu paylaşımlar sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

416