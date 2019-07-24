Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.