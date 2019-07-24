Radamel Falcao'un eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu: Öte yandan Falcao'nun geleceği günü iple çeken Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.