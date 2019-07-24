SPOR

Radamel Falcao'un eşi Lorelei Taron'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un paylaşımları sarı-kırmızılıları heyacanlandırdı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre; Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtildi. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp bu teklifleri kabul etti.

Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu: Öte yandan Falcao'nun geleceği günü iple çeken Galatasaraylılar, sosyal medyada nöbet tutar oldu. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
İtalyanların gözü Türkiye'de! Son aday Dorukhan Toköz
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Galatasaray'ın hayallerini yıkan Diagne teklifi
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Mutabakata varamazsak gereğini yaparız
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Uzungöl'deki linç 10 bin turistin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu!
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Zeytinburnu'nda pantolon deneyen gencin 200 bin doları çalındı!
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
Eskişehir'de doktoru tehdit eden huzurevi cezası!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fethullah Gülen'in iğrenç videosu! Çayı içip artığını Enes Kanter'e veriyor
Fethullah Gülen'in iğrenç videosu! Çayı içip artığını Enes Kanter'e veriyor
Hakan Atilla Türkiye'de Bakan Berat Albayrak karşıladı
Hakan Atilla Türkiye'de Bakan Berat Albayrak karşıladı
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
İstanbul’da otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada
İstanbul’da otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'nda ilk görüntüsü
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu
Lisans tamamlama sihirbazı 2019 ilahiyat lisans tamamlama başvurusu
Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı
Diploma töreninde sevgilisine evlenme teklif eden adama tepki yağdı
Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi Berat Albayrak bizzat karşıladı
Hakan Atilla 32 ay sonra Türkiye'ye geldi Berat Albayrak bizzat karşıladı