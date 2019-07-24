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Fethullah Gülen'in iğrenç videosu! Çayı içip artığını Enes Kanter'e veriyor

Fethullah Gülen'in sosyal medyaya düşen videosu mideleri ağıza getirdi. Çayı höpürdeterek içen Gülen artığını Enes Kanter'e yolluyor.

FETÖ mensuplarının Gülen'in kirli entarilerini giydiği, artıklarını yediği biliyordu. Futbolcu Arif Erdem'in ise FETÖ elebaşının artık sularını müdavimi olmuştu.

ABD'de NBA'de oynayan Enes Kanter de meğer onlardan biriymiş. Fethullah Gülen'in ortaya çıkan son videosu işte bununla ilgili. Önüne getirilen çayı höpürdetip ağzını şaplatarak içen Gülen, geriye kalan kısmını bırakıp şöyle diyor:

-Bu kadar yeter bunu Enes Kanter'e verin. Neyse onu verdik adını deşifre ettik yeni bir dava açarlar hakkında.

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