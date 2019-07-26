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Fenerbahçe stoper transferinde titiz davranıyor

Fenerbahçe stoper transferinde titiz davranıyor

Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. İsmi Fenerbahçe ile anılan stoperlerden Simon Kjaer konusunda henüz bir gelişme yok. Oyuncunun yüksek maaş talebi, sarı lacivertli cephede kabul görmüyor. Yeni baştan takım kurma ve maaş skalası belirleme imkanına bu sezon sahip olma fırsatı yakalayan yönetim dengeleri korumak istiyor.

Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Martin Skrtel de görüşmelerin sürdüğü isimler arasında. Skrtel konusunda maddi şartlar ve kontrat süresiyle ilgili sıkıntı bulunmuyor. Slovak oyuncu daha iyi bir ismin transfer olma ihtimaline karşılık bekletiliyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal takım içerisinden alternatif arayışlarında değerlendiği Jailson'un stoper performansından memnun olsa da uzun vadede Brezilyalı ile o mevkide devam edilemeyeceği kanaatinde.

Sarı lacivertlilerin 30 Temmuz'da başlayacak AUDI Cup'ta Avrupa'nın devleri önünde sergileyeceği performans, transfer rotasına ışık tutacak.

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