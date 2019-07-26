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Galatasaray'da gözler transferde

Galatasaray'da gözler transferde

2019-2020 sezonunun hazırlıklarını Avustarya'nın Seefeld bölgesinde sürdüren Galatasaray'ın 10 gündür yoğun bir tempo ile devam eden çalışmalarında teknik direktör Fatih Terim her oyuncu ile tek tek ilgileniyor. Deneyimli teknik adam, özellikle çift kale maçlarda genç isimlere sıklıkla uyarılarda bulunurken, yeni transferlerin kısa sürede yakaladığı uyum yüzleri güldürdü. 

Öte yandan kampın dikkat çeken isimlerinden olan Erencan, antrenmanların ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş ile ekstra şut çalışmaları yapıyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu zaman zaman en uçta zaman zaman ise sağ kanatta forma giyiyor.

7 Ağustos'da Akhisarspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Hali hazırda kadrosunda 14 yabancı bulunan sarı kırmızılı ekip, hem kadroda yer açmak  hem de transfer bütçesi yaratmak istiyor. Nijeryalı stoper Ozornwafor'un başka bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılırken, gelecek isimler konusunda Diagne'nin durumu belirleyici olacak. Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncunun iyi bir bonservis ile gönderilmesi ile birlikte hem forvet hem orta saha transferinin bitirilmesi planlanıyor.

Falcao ile büyük oranda anlaşma sağlandı

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile büyük oranda anlaşma sağlanırken hedef; Fransız ekibine bonservis bedeli ödememek. Bu arada bir süredir transfer görüşmeleri yapan 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Augsburg maçı öncesi sarı kırmızılıların kampına geldi. Deniz Türüç ve Emre Mor gündemdeki yerini korurken transferlerin lig başlamadan önce bitirilmesi planlanıyor.

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