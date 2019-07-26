Beşiktaş'ta sıra stoper transferinde

Beşiktaş, transferde yoğun günler geçiriyor. İlk hamlesini geçen sezonu kiralık olarak MKE Ankaragücü'nde geçiren Amerikalı Tyler Boyd'u kadrosuna katarak gerçekleştiren siyah beyazlılar, akabinde Barcelona ile sözleşmesi biten, son olarak kiralak olarak Demir Grup Sivasspor formasını giyen Brezilyalı sağ bek Douglas'la anlaşmıştı.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda gözünü stoper mevkisine yapılacak takviyeye çevirdi. Vitor Hugo'nun tercihini Palmerias'tan yana kullanması sonrası siyah beyazlılar yeni bir ismi listesine aldı. Beşiktaş, Championship ekiplerinden Stoke City'nin formasını giyen Bruno Martins Indi için görüşmelere başladı. Yönetim, 27 yaşındaki Hollandalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz ekibine teklifini yaptı.

Beşiktaş'ın savunmada bölgesi için diğer alternatifi ise bonservisi Meksika ekibi Tigres'te bulunan Timothee Kolodziejczak. Siyah beyazlılar iki oyuncudan birini kadroya katarak stoper mevkisini güçlendirmek istiyorlar.