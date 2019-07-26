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Esed rejiminden Türkiye ve ABD'ye 'uyarı'

Esed rejiminden Türkiye ve ABD'ye 'uyarı'

Sınırında artan terör tehlikesine karşı gerektiğinde ABD'ye bile rest çeken Türkiye'ye Esed'ten rejiminden komik bir uyarı geldi.

Esed rejiminin Türkiye ve ABD arasında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiği açıklandı.

Ülkesinde terör örgütlerinin cirit attığı rejim kendince reddetti

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin bu açıklamayı yaptığını duyurdu.

SANA'ya konuşan üst düzey yetkili, "Suriye içişlerine yönelik ABD tarafından ortaya konulan krizi sürdürme ve karmaşık hale getirme amaçlı müdahaleyi güçlü bir biçimde kınamaktadır" dedi. Yetkili, Türkiye ile ABD arasında gerçekleşecek her tür uzlaşıyı reddettiklerini söyleyerek, bu durumun uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali anlamına geleceğini öne sürdü.

Bulduğu bahane pes dedirtti

Yetkili Türkiye'yi, "ulusal güvenlik adı altında Suriye’ye karşı saldırganlık bahaneleri uydurmakla" suçlayacak kadar da ileri gitti.

Abd ile Türkiye arasında son diplomasi trafiği arttı

Ankara ile Washington'ın Rus yapımı S-400'ler nedeniyle kriz yaşadığı bir dönemde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da aralarında bulunduğu yetkililerle görüşmüştü. Görüşmelerde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması adımlarının ele alındığı belirtilmişti. Toplantıların ardından Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, ABD'ye uyarılarda bulunulmuş ve operasyon sinyali verilmişti.

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