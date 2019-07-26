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Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

Son dakika! ABD Başkanı Trump, Rusya'dan füze sistemi alan Türkiye'nin durumuna ilişkin yapmış olduğu açıklamada, S-400'ler için Türkiye'yi suçlamadığını ifade etti.

Trump, ayrıca aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmasının da yanlış olduğunu söyledi. Trump, "Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir, ayrıcalıklı yaklaşılması adil değildir" dedi.

"Yaşanan durum oldukça zor"

Türkiye'nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek, "Türkiye'yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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