Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da geleneksel Hasat Bayramı töreninde konuştu. Bugün fındık taban fiyatını 17 lira olarak açıklayan Erdoğan, Kurban Bayramı sonrası TMO tarafından alımların başlayacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, yağlı tohum ve hububatta bekleyen desteklerin de Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceği müjdesini verdi.

Erdoğan gıda güvenliğini garanti altına almanın önemine de dikkati çekerek ''Altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün açıkladığımız fındık alım fiyatlarıyla da hasat bayramında siz üreticilerimize güzel bir haber verdiğimize inanıyorum. Ben bu müjdemizi bir kez de burada sizlerle paylaşmak istiyorum.''

Fındık taban fiyatları müjdesi

Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna, kilogram başına 2 lira olan mazot/gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde kg fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor.

"Kurban bayramı sonrası alıma başlıyoruz"

Hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde inşallah alıma geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörünün deneme sürüşünü yaptık"

Bugün ayrıca Türk tarımı adına gurur verici bir adım daha atmanın bahtiyarlığını yaşadık. Az önce, Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık.

Seri üretime hazır

45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum. Bu önemli projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi buradan tebrik diyorum.

"Yağlı tohum ve hububatta destekler Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz"

Tabi bu arada sizlere bir müjdeyi daha veriyorum. O da şu. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği kurban bayramından önce ödeyeceğiz.