Kayserispor fark yedi hakem maçı bitirdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, Alman ekibi Freiburg ile bugün iki kez hazırlık maçı yaptı. 75 dakika süren ilk maçı 2-0 kaybeden Kayserispor, ikinci maçta da 9-1 geriye düşünce hakem maçı 60. dakikada sonlandırdı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Alman temsilcisi Freiburg ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 9-1 kaybetti. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçın 59. dakikasında 9-1 geriye düşünce 75. dakikada bitmesi gereken mücadele 60. dakikada sonlandırıldı.

İkinci maçta ise Kayserispor neye uğradığını şaşırdı. Henüz ilk yarım saatte kalesinde 5 gol gören Sarı-Kırmızılılar, 60. dakikada ise 9-1 geriye düştü. Maçın hakemi karşılaşmada son 15 dakikalık bölümü oynatmadı ve mücadeleyi erken bitirdi.

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf’tan geldi. Kayserispor’un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

Kayserispor ile Freiburg arasındaki iki maç da 25’er dakikalık 3 devre ile toplamda 75 dakika oynanacak şekilde planlanmıştı.