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Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı

Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti.

ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi almasından memnuniyet duymadıklarını ancak Başkan Donald Trump ya da Kongre'nin ne yapması gerektiğinden emin olunamadığını ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik çabaların şimdilik geri planda kaldığını açıkladı.

Trump yönetimi geçtiğimiz hafta S-400'leri teslim alan NATO müttefiki Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı. CAATSA olarak bilinen yaptırım kanununa göre ABD, Türkiye'ye Rus ordusuyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulayabilir, ancak Trump henüz ne yapılacağını açıklığa kavuşturmadı. ABD yaptırım kanunu, yaptırımlar için bir zaman çizelgesi belirlemiyor.

Reuters Haber Ajansına göre, Kongre'nin iki kanadından (Demokratlar ve Cumhuriyetçiler) milletvekilleri sağlam bir cevap verildiğini görmek istediklerini söyledi, ancak Cumhuriyetçi kanat bu konuda daha istekli göründü.

Başkan Trump, Salı günü 40 kadar Cumhuriyetçi senatörü Beyaz Saray'da konuya ilişkin görüşme yapmak üzere ağırlamıştı. Senatör Jim Risch, Beyaz Saray'da "ateşli bir tartışma" yapıldığını ancak henüz sonuca bağlanmadığını söyledi.

Bazı milletvekilleri ise bölgede önemli bir oyuncu olan Türkiye ile ilişkileri bozmanın gerekli olmadığını savundu. Türkiye'nin Washington tarafından S-400 yaptırımı uygulandığı takdirde misilleme yapma ihtimali gündeme getirildi.

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KAYNAK: EURONEWS

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