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Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı!

Son dakika! Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırılmıştı. 4 Türk vatandaşı kurtarıldı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı, geçen cumartesi gecesi Kwara eyaletinin Gbale köyünde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırılmıştı. Kenya yerel basınında yer alan haberlere göre, Yasin Çolak (33), Şener Apal (40), Ergun Yurdakul (35) ve Seyit Keklik (25) için 44 bin dolar fidye istendiği belirtilmişti.

Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını kaçırılanların fidye için kaçırıldığını düşündüklerini belirtmişti. Nijerya'nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk'ün kurtarıldığı haberinin gelmesi büyük mutluluk yarattı. 

Türk gemiciler hala kayıp

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Türkiye bandıralı bir kargo gemisine Nijerya açıklarında saldıran korsanlar, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Türk gemiciler hala kayıp.

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