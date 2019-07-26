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Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın Radamel Falcao ile anlaştığı iddia edildi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona yakın. Falcao için bir süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, golcü oyuncu ile anlaştı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao transferinde golcü oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Deniz ile de anlaşma tamam

Öte yandan sarı-kırmızılı takım Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Transferlerin gerçekleşmesi için Mbaye Diagne'nin satışı bekleniyor.

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